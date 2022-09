Windows 11 2022 Update: app Android anche in Italia

21 Settembre 2022 – 19:45

Windows 11 2022 Update porta finalmente in Italia le app e i giochi Android attraverso Amazon Appstore (ancora in versione preliminare).

Fonte: Punto Informatico