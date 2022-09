PA digitale 2026: altri 280 milioni per i Comuni

21 Settembre 2022 – 19:45

Sono disponibili altri 280 milioni di euro del PNRR per i Comuni che vogliono aggiornare il sito web e offrire migliori servizi ai cittadini.

