iPhone 14: i modelli Pro domineranno le spedizioni

21 Settembre 2022 – 10:45

Secondo Ming-Chi Kuo iPhone 14 Pro e Pro Max rappreseteranno il 65% delle spedizioni nel 2H22, ma sul lungo termine ciò potrebbero cambiare.

