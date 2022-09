iOS 16.1: icona della batteria migliora e altre novità

21 September 2022 – 10:29

Apple ha rilasciato agli sviluppatori iOS 16.1 beta 2, è stata rivista l’icona della batteria e sono state apportate varie altre correzioni.

The post iOS 16.1: icona della batteria migliora e altre novità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico