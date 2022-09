GeForce RTX 4080 e RTX 4090: Ada Lovelace e DLSS 3

21 September 2022 – 10:12

NVIDIA ha annunciato le GeForce RTX 4090 e RTX 4080 basate sull’architettura Ada Lovelace con un massimo di 24 GB di memoria e tecnologia DLSS 3.

