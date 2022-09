2K Games: help desk compromesso, rischio malware

21 September 2022 – 10:34

Il supporto ufficiale di 2K Games è stato oggetto di una violazione: chi ha eseguito l’attacco ha diffuso malware attraverso l’help desk.

