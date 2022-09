Xbox Series X: nessun controllo DRM per giochi su disco

20 September 2022 – 15:56

L’ultimo aggiornamento per Xbox Series X elimina la necessità di avere l’accesso ad Internet per molti giochi Xbox One venduti su disco ottico.

The post Xbox Series X: nessun controllo DRM per giochi su disco appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico