Sandworm: nuova campagna di spionaggio in Ucraina

20 Settembre 2022 – 19:46

I cybercriminali russi del gruppo Sandworm sfruttano domini simili a quelli di operatori TLC per distribuire i malware Colibri Loader e Warzone RAT.

