iPhone 14: riparabilità al top, parola di iFixit

20 September 2022 – 13:28

iFixit ha smontato il modello base di iPhone 14, è un dispositivo che offre un grado di riparabilità molto elevato, il punteggio è 7 su 10.

