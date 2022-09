In Europa il pane è sempre più caro

20 Settembre 2022 – 12:20

L’incremento annuale è del 18%. In Italia aumenti per il 13,6%, ben sopra l’inflazione. Non siamo quelli messi peggio, ma secondo Coldiretti ci costerà comunque 900 milioni di euro. C’entra, di nuovo, la guerra in Ucraina

Fonte: Wired