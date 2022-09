Banda larga in scuole e ospedali: via ai lavori

20 Settembre 2022 – 19:45

Alla presenza del Ministro Vittorio Colao sono stati firmati i contratti per l’avvio dei lavori relativi ai piani Scuole connesse e Sanità connessa.

