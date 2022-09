Xiaomi 12 Lite disponibile in Italia dal 22 settembre

19 Settembre 2022 – 19:45

Il nuovo Xiaomi 12 Lite con schermo AMOLED da 6,55 pollici può essere acquistato sul sito del produttore cinese al prezzo di 499,00 euro.

