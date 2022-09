Revolut: esposti i dati di oltre 50.000 utenti

19 Settembre 2022 – 19:46

Revolut ha confermato l’accesso non autorizzato ai dati di 50.150 clienti, ma password, PIN e fondi non sono stati compromessi.

Fonte: Punto Informatico