Nothing Phone (1) al prezzo minimo storico su Amazon

19 Settembre 2022 – 19:45

L’innovativo smartphone Nothing Phone (1) è acquistabile in questo momento su Amazon nella sua versione 8/256 GB al prezzo minimo storico.

The post Nothing Phone (1) al prezzo minimo storico su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico