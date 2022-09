Mini PC con Windows 11: ti bastano 179€ con questo coupon Amazon

18 Settembre 2022 – 19:45

Questo Mini PC Beelink con Windows 11 con processore Intel Celeron, 8 GB di RAM e SSD ti costa pochissimo grazie allo sconto Amazon.

The post Mini PC con Windows 11: ti bastano 179€ con questo coupon Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico