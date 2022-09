Echo Dot 3 + presa smart: solo 22 euro su Amazon

18 Settembre 2022 – 19:45

Su Amazon il bundle che include Echo Dot 3 e una presa intelligente compatibile con Alexa lo paghi con il 68% di sconto: solo 22 euro.

The post Echo Dot 3 + presa smart: solo 22 euro su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico