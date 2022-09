Uber conferma che i dati degli utenti sono al sicuro

17 Settembre 2022 – 13:45

Uber non ha prove che i dati degli utenti siano stati compromessi, ma l’intrusione nei sistemi interni diventa sempre più grave col passare dei giorni.

