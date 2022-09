Pixel 7 Pro, il nuovo benchmark su CPU e GPU è incoraggiante

17 Settembre 2022 – 13:45

Il nuovo benchmark su Google Pixel 7 Pro conferma i miglioramenti sul chip Tensor G2, in particolare per quanto riguarda la GPU.

The post Pixel 7 Pro, il nuovo benchmark su CPU e GPU è incoraggiante appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico