Pentium e Celeron addio, benvenuto Intel Processor

17 Settembre 2022 – 10:45

A partire dal 2023. niente più CPU per i brand Pentium e Celeron: arriverà sul mercato la nuova famiglia di componenti Intel Processor.

The post Pentium e Celeron addio, benvenuto Intel Processor appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico