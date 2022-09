Euro digitale: Amazon e Nexi parteciperanno ai test

17 Settembre 2022 – 19:45

La Banca Centrale Europea ha scelto Amazon, Nexi, EPI, Worldline e CaixaBank per la creazione di interfacce utente adatte all’uso dell’euro digitale.

