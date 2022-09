E-learning: le 10 app che raccolgono più dati su iOS

17 Settembre 2022 – 16:45

Quali applicazioni per l’apprendimento raccolgono maggiormente dati? Uno studio di Atlas VPN ne ha identificate 10 su 50 analizzate.

The post E-learning: le 10 app che raccolgono più dati su iOS appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico