Bitdefender rilascia il decryptor per LockerGoga

17 Settembre 2022 – 19:45

Bitdefender ha rilasciato un tool che permette di recuperare i file cifrati dal ransomware LockerGoga, i cui autori sono stati arrestati 11 mesi fa.

