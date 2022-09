UE Media Freedom Act: vietato spiare i giornalisti

16 September 2022 – 18:53

Il Media Freedom Act introduce varie regole per la libertà di stampa, tra cui il divieto di usare spyware contro i giornalisti e i loro familiari.

