Perseverance trova tracce di composti organici

16 Settembre 2022 – 10:45

Uno strumento a bordo di Perseverance ha rilevato tracce di composti organici in una roccia sedimentaria che si trova nel delta del fiume marziano.

The post Perseverance trova tracce di composti organici appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico