Lenovo IdeaPad 3, notebook con i5 in offerta a meno di 450€

16 Settembre 2022 – 16:45

Il notebook Lenovo IdeaPad 3, con display Full HD e processore Intel Core i5, è in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 200 euro.

