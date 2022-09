Gamaredon: attacco phishing contro il governo ucraino

16 September 2022 – 16:23

Il gruppo russo Gamaredon ha effettuato un attacco phishing contro il governo ucraino con l’obiettivo di rubare documenti riservati.

