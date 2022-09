Furto di credenziali bancarie con il rimborso fiscale

16 Settembre 2022 – 16:45

Alcuni contribuenti greci hanno ricevuto un’email di rimborso fiscale, ma l’obiettivo dei cybercriminali era rubare le credenziali del conto bancario.

The post Furto di credenziali bancarie con il rimborso fiscale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico