Criptovalute, truffe in aumento: occhio ai giveaway

16 Settembre 2022 – 16:45

Sono aumentate di oltre il 300%, durante la prima metà di quest’anno, le truffe di tipo giveaway legate al mondo delle criptovalute.

The post Criptovalute, truffe in aumento: occhio ai giveaway appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico