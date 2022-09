Microsoft-Activision: indagine in UE e Regno Unito

15 Settembre 2022 – 19:45

L’autorità antitrust del Regno Unito ha avviato un’indagine approfondita sull’acquisizione di Activision e presto toccherà anche all’Unione europea.

