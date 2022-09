iOS 16.1: percentuale batteria pure su iPhone XR, 11 e mini

15 September 2022 – 9:51

La prima beta di iOS 16.1 da poco rilasciata porta l’icona con la percentuale della batteria pure su iPhone XR, 11, 12 mini e 13 mini.

The post iOS 16.1: percentuale batteria pure su iPhone XR, 11 e mini appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico