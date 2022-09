Il profilo Twitter del ministero della Transizione ecologica è stato violato

15 Settembre 2022 – 12:20

Foto e nome del profilo sono stati sostituiti con quelli di Vitaliy “Vitalik” Buterin, fondatore di Ethereum, nel giorno in cui si celebra il passaggio a un sistema più ecologico per validare le transazioni in criptovalute

Fonte: Wired