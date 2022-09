GoPro annuncia tre fotocamere HERO11 Black

15 September 2022 – 10:09

GoPro ha svelato tre fotocamere HERO11 Black con sensore più grande, stabilizzazione video HyperSmooth 5.0 e campo visivo ultra grandangolare.

Fonte: Punto Informatico