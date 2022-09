Zuckerberg annuncia Community Chat per Messenger

14 September 2022 – 18:50

Meta avvierà nelle prossime settimane il test per le Community Chat in Messenger e successivamente estenderà la funzionalità ai Gruppi di Facebook.

