Samantha Cristoforetti sarà il comandante della ISS

14 Settembre 2022 – 19:45

Samantha Cristoforetti diventerà il comandante della ISS il 28 settembre, prima astronauta donna europea (e italiana) a ricoprire questo ruolo.

Fonte: Punto Informatico