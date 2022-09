Nido di vipere, il beffardo e brutale noir coreano arriva al cinema

14 September 2022 – 14:30

Presentata alla 22a edizione del Far East Film Festival, l’opera prima di Kim Young-hoon dimostra che l’industria cinematografica della Corea del Sud post-Parasite gode ancora di ottima salute. Lo vedremo finalmente in sala dal 15 settembre per Officine Ubu

Fonte: Wired