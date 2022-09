Do Kwon (Terra): mandato di arresto in Corea

14 September 2022 – 16:29

In Corea del Sud, a Seul, una corte ha emesso un mandato d’arresto nei confronti di Do Kwon, il fondatore del progetto Terraform Labs.

