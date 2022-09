Artemis I: lancio posticipato al 27 settembre

14 Settembre 2022 – 16:45

Cambia di nuovo la data del terzo tentativo di lancio del razzo SLS per la missione Artemis I: 27 settembre con il 2 ottobre come alternativa.

