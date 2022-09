Al Wired Next Fest Eva Galperin racconta la sua lotta contro la violenza digitale

14 Settembre 2022 – 9:20

Attivista di lungo corso per i diritti digitali, Eva Galperin ha fondato un’organizzazione per difendere le vittime di abusi domestici dallo stalking online. Sarà ospite al Wired Next Fest di Milano, alla Fabbrica del vapore il 7 e l’8 ottobre

