iPhone 14: sostituire la batteria costa di più

13 Settembre 2022 – 10:45

I costi necessari per sostituire la batteria di iPhone 14 fuori garanzia o copertura AppleCare+ sono maggiori rispetto ai passati modelli.

