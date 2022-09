iPhone 14: la strategia di diversificazione fallisce

13 Settembre 2022 – 13:45

Per Ming-Chi Kuo i preordini di iPhone 14 e 14 Plus sono inferiori dei modelli SE 3 e 13 mini, mentre 14 Pro e Pro Max procedono bene.

