Intel Raptor Lake: CPU con frequenza fino a 8 GHz

13 September 2022 – 12:50

Intel ha svelato che un processore Raptor Lake, in arrivo entro fine anno, avrà una frequenza base di 6 GHz e raggiungerà gli 8 GHz in overclock.

