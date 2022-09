Ethereum, dopo la fusione, potrebbe diventare una riserva di valore

13 September 2022 – 13:00

Secondo alcuni esperti Ethereum, dopo la fusione, potrebbe cambiare il modo in cui viene utilizzato trasformandolo in una riserva di valore.

The post Ethereum, dopo la fusione, potrebbe diventare una riserva di valore appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico