Cosa sta succedendo tra Armenia e Azerbaijan

13 September 2022 – 11:22

Sono ricominciati gli scontri a fuoco tra i due paesi, per il controllo della regione di confine del Nagorno-Karabakh. I due paesi si combattono dal 1991 per il controllo dell’area, in un conflitto che ha causato circa 30mila morti

Fonte: Wired