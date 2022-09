Apple rilascia iOS 15.7, l’update alternativo a iOS 16

13 September 2022 – 10:20

Apple ha da poco rilasciato iOS 15.7, l’aggiornamento è destinato a chi non può o non vuole installare il nuovo iOS 16 sul proprio iPhone.

The post Apple rilascia iOS 15.7, l’update alternativo a iOS 16 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico