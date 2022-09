The Hanging Sun con Borghi in versione Revenant è un thriller colmo di speranza

12 September 2022 – 17:20

È stato l’applaudito film di chiusura della 79 Mostra del cinema di Venezia ed è ora nelle sale, per poi essere disponibile su Sky e Now. L’abbiamo visto in anteprima: è una serrata caccia all’uomo che cede il passo a un’imprevista storia d’amore

Fonte: Wired