Ransomware: nuova tattica di crittografia parziale

12 September 2022 – 10:36

Per evitare la rilevazione da parte delle soluzioni di sicurezza, diversi ransomware applicano la crittografia intermittente o parziale ai file.

