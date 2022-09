Le Big Tech dovrebbero pagare i costi delle reti

12 Settembre 2022 – 16:45

La Commissione europea avvierà all’inizio del 2023 una consultazione sulla condivisione dei costi tra operatori di telecomunicazioni e Big Tech.

