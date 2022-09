JPMorgan sceglie il Metaverso: servizio offerto a tutti i clienti

12 September 2022 – 10:30

JPMorgan ha rivelato che presto offrirà servizi legati al Metaverso agli utenti tramite annuncio di lavoro per un manager esperto in Web3.

Fonte: Punto Informatico