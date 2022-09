iPhone 14 Pro: occhio al peso delle foto ProRAW

12 September 2022 – 10:31

Le foto scattate con la fotocamere di iPhone 14 Pro e Pro Max in ProRAW a 48 MP possono andare a occupare un ingente spazio di storage.

The post iPhone 14 Pro: occhio al peso delle foto ProRAW appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico