iOS 16 disponibile con Lockdown Mode e Safety Check

12 Settembre 2022 – 19:45

Dopo aver installato iOS 16, gli utenti potranno utilizzare le nuove funzionalità Lockdown Mode per la sicurezza e Safety Check per la privacy.

